東方日報A1：學者及團體炮轟泛民議員　知法犯法罪加一等

新界村屋僭建違法亂象「無王管」，就連有份為本港審議法案的反對派立法會議員亦其身不正，深陷僭建醜聞。當中以打着「本土」旗號的議員毛孟靜違法情況最離譜，其淺水灣道寓所被揭發地面車房變住宅，僭建十年至今仍未拆卸還原。與毛「同聲同氣」的議員鄭松泰，則租住涉僭建村屋最少近三年，但鄭「死撐」對寓所天台有人擅自「加蓋」毫不知情，又稱已於一年前搬走。學者及團體炮轟泛民議員知法犯法，罪加一等，狠批毛孟靜身為資深議員卻帶頭僭建，促屋宇署交代為何不執法。

二○一○年至一一年期間，本港政壇捲起僭建風暴，多名泛民人士住所被相繼揭發存在違法改建，當中最離譜的個案是議員毛孟靜位於淺水灣道的寓所，該單位由其丈夫Philip Bowring持有，於一九八五年六月十日以一千一百二十萬元購入，但該物業的一個地面開放式車房卻被人加建了圍牆、大門及窗戶，變成一間可獨立住人的屋宇。

屋宇署當年接報後巡查過該「車房住宅」，確認不符合核准圖則，但毛多年來一直對「車房住宅」醜聞「死雞撐飯蓋」，指其丈夫買入該物業時，該處已被改建，又辯稱他們一直有向政府繳交差餉，甚至稱僭建「唔係殺人放火」，企圖不拆卸還原。事件曝光至今已屆十年，本報記者昨日再到毛的寓所巡視，發現該「車房住宅」仍然原封不動。

泛民中深陷僭建醜聞的不獨一人，議員鄭松泰於一六年參加本屆立法會選舉時，報稱居於沙田小瀝源黃泥頭村一間村屋的頂樓單位。現行法例規定村屋不能興建多於三層，但有不少的新界村屋業主知法犯法，於天台擅自「加蓋」，甚至有人用玻璃牆將天台圍封成第四層。鄭報住的村屋亦有類似問題，有人在天台搭建了一個巨型金屬上蓋，雖然未有圍封，但其面積足足佔了該天台約一半。

鄭回覆本報查詢時聲稱，他之前租住該單位，現時已搬離該單位接近一年，而他租住期間沒有任何問題，搬走後不清楚該處的情況和相關改動。根據土地註冊處的土地登記冊資料，鄭報稱寓所的業主為鄭國明（譯音），該幢村屋於○三年六月十二日以丁屋形式批出，而鄭國明持有該幢村屋的三樓單位連天台。本報昨向毛孟靜、地政總署及屋宇署查詢相關事件，但至截稿前未獲回覆。

「廿三萬監察」發言人王國興直斥泛民議員知法犯法、雙重標準，批評他們作為議員，應比一般人更清楚相關法例，質疑涉及僭建是罪加一等。他直斥，毛孟靜的個案拖拉十年實屬非常離譜，上兩屆政府提出取締村屋僭建物時，毛已出任議員，但其身為資深議員卻涉嫌帶頭僭建。他認為，屋宇署應清楚交代處理該個案的理據，否則會惹來公眾質疑該署礙於毛的議員身份而不作檢控。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，議員應該「比白紙更白」，並須有能力分辨其住宅的構築物是否屬於僭建，炮轟泛民議員知法犯法，打算僭建後仍能瞞天過海。

陳又指，毛孟靜寓所的「車房住宅」所涉及的面積不少，亦證實與原有圖則不符，情節非常嚴重，他強調屋宇署及毛均有責任交代清楚，以免令市民覺得議員可享特權，能肆無忌憚僭建及違法。

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