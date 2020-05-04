亞博一日變身小型醫院　醫護邊做邊改進

在新冠肺炎疫情的肆虐下，令本港公營醫療體系一度瀕臨崩潰，三月時甚至有確診病人在家中苦候幾日仍未獲安排入院；相隔一個多月，現時本港已連續十四日無本地感染個案，功臣之一莫過於在三月二十日開始運作的亞洲博覽館和北大嶼山臨時檢測中心，為抵港旅客及家居隔離人士進行檢測，堵截社區傳播鏈。醫院管理局「亞博小隊」成員之一的港島西醫院聯網感染控制主任鄭智聰憶述，當時將亞博化身「小型醫院」僅得一日時間，團隊為檢疫流程絞盡腦汁，運作的一個月間更出現護士染疫疑雲，每日都要思考如何「拆彈」。

鄭智聰憶述，三月十八日晚上接獲通知，要再次披甲上陣，將空無一物的亞博變身成小型醫院，施展「魔法」的時間只有一日，他坦言雖然自己飽讀醫書，但一切都只是紙上談兵。如何在沒有負壓設施的六萬方呎空地抽取病人的鼻咽分泌樣本？他們翌日早上視察場地後，絞盡腦汁才想到打開場館的大閘，將冷氣系統連接室外的自然通風，而採取樣本的位置亦需移師室外，設置四個獨立房間，加上兩個大風扇增加空氣流通，過程中專家組不斷改良方案，直至凌晨十二時半才安心離開，翌日早上又再趕回去。

亞博小隊由逾一百位前線醫護及後勤技術支援人員組成，走上戰場的一個月內，不乏小插曲，前線醫護更要幫手通渠！小隊另一成員、港島西醫院聯網感染控制組高級護理主任黃淑貞指，病人廁所曾經全部淤塞了，工作人員手足無措，她隔着電話指導他們如何穿上保護衣、棄置通渠用品，形容全部都是挑戰。實驗室又曾爆出調亂樣本風波，保安人員憂慮自己會不幸遭受感染，他們隨即與保安主管翻看閉路電視片段，解釋與確診者擦身而過的感染風險極低，才能令各人安心。

團隊將挑戰一一迎刃而解，惟到任務尾聲時，北大嶼山醫院有醫護在休息期間突然腸胃不適，由於這正是新冠肺炎的病徵之一，專家團隊隨即進行感染控制措施，引導該同事回想工作期間有沒有失當，最後樣本測試結果是陰性。團隊認為結果是意料之內，歸因於大家防感染意識高，工作流程都很嚴謹。鄭智聰認為，同事們在做任何程序時，都會互相監察和提點，是維持醫護零感染的關鍵。

隨着入境旅客人數減少，醫管局亞博小隊上月十九日已完成此歷史使命，現時抵港旅客已分流到各醫院急症室進行檢測。鄭智聰表示，在亞博的每一日都學習到新知識，若疫症再次爆發，醫管局亦隨時準備好將「亞博模式」複製，在其他地方設置「臨時小型醫院」。