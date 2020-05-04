東方民調：地政總署縱容船廠劏官地牟暴利

審計報告揭多個政府部門亂象五花八門，當中地政總署更成為審計「常客」，該署早已是問題多多，百病叢生，最新報告再踢爆該署管理短期租約不力。有關注團體及議員批評大量官地短租變長租，難達致善用土地，長租五十五年不變的例子恐屬冰山一角，反映地政總署管理不善，嚴重浪費珍貴土地資源。

地政總署經常成為審計對象，先後被批評難以有效監管持牌構築物有否妥善遵守牌照條件，涉及慈善機構監管問題等，最新一份審計報告其中一個章節則檢視地政總署管理短期租約的工作。報告指出，短期租約的固定租期一般不超過七年，不得妨礙已規劃的長期發展，但審計署分析了截至去年十月由地政總署管理的五千多份短期租約。

當中八成二即四千五百多份租約的租戶超過七年維持不變，有四成二更超過廿年，最長是維持五十五年，足足達半個世紀。地政總署亦未備存現成資料，顯示同一租戶的短期租約長時間獲准續租的原因，以及有關用途是否符合法定規劃要求。

地政總署負責香港所有土地事宜，惟該署的工作卻出現不同問題，包括執行力弱，不時出現空有制度而無切實執行，不少政策、管理工作均未能開展，珍貴土地資源亦因此白白浪費，更令香港的土地政策遭拖後腿。

審計署炮轟地政總署監管不力，事實上，本報早在兩年前已揭露，筲箕灣多間船廠將廉價租回來的政府土地劏成多個單位，並分租予不同車房，每月租金收入可達六十萬元，利潤是原本向政府繳付月租的數倍，地政總署竟然袖手旁觀懶理。

根據本土研究社統計資料，有四分一的政府出租的露天停車場已租超過廿年，審計報告中指五十五年的例子恐屬冰山一角。該社成員陳劍青亦批評地政總署的永續短租問題普遍，違反政策原意，令房屋土地供應不足更嚴重。議員柯創盛炮轟地政總署管理短期租約錯漏百出，表現離譜，有人短租變長租逾半個世紀，有人等批租等逾廿年，情況十分荒謬。