東方民調：短期約租逾半世紀　清盤案拖43年

新一份審計報告批評多個政府部門，包括地政總署管理短期租約錯漏百出，知識產權署處理商標申請歎慢板，破產管理署清理破產及清盤個案工作緩慢等。「東方報業民意調查」結果顯示，政府部門被揭種種亂象，反映官僚作風，因循苟且，辦事效率差，受訪者又歸咎政府施政無能，求求其其，態度散渙，已無心戀戰。

審計署公告最新的報告書，針對八個項目調查，包括地政總署管理短期租約的工作；破產及清盤服務的管理工作；知識產權署─知識產權的註冊及保護；通過藝術及體育發展基金（體育部分）為體育發展提供資助的管理；中國香港體育協會暨奧林匹克委員會；僱員再培訓局；政府推行電子檔案保管系統的工作；「綠在區區」的設置和管理工作，一如既往均揭發大堆管理亂象。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百九十二名十八歲或以上市民，結果顯示，對於大量官地短租變長租，地政總署更縱容短期租戶續租五十五年，三成八受訪者轟當局官僚作風，因循苟且；兩成八批評違反短租政策原意；兩成七直指縱容霸地，新租客苦等。

地政總署處理短期租約申請，需時少於一個月至廿二年不等，六成二受訪者轟部門辦事不力，行政差；兩成二斥工作態度散渙；一成三直指未能滿足市民需求。

有船廠早已被揭發違規利用短租官地分租車房圖利，五成三受訪者直指，反映地政總署管理不善，縱容違規；兩成三批評巡查及監管不力；一成八轟當局扮盲，視而不見。

一般破產程序六年內可完成，但破產署約二百宗個案拖足十八年未完成，有清盤個案最長拖四十三年，三成八轟工作效率緩慢；三成斥情況極不理想；兩成九認為拖延愈長對事主不公。

知識產權署五個月以來逾萬宗商標申請未處理，檢查階段最長達逾三年，四成五受訪者斥審批歎慢板；兩成八擔心影響投資者營商；兩成一認為應改善，增電子申請。

部門種種亂象，四成受訪者認為政府施政能力不足，無做好監管；三成二轟表現離譜，錯漏百出；兩成三揶揄政府求求其其，無心戀戰。

綜觀情況，政府部門遭審計署多次揭發管理不善及種種甩漏仍沒有改善，大部分受訪者感到不滿，又認為部門處理不當，監管不足，除未能滿足市民需求外，更變相縱容違規行為。