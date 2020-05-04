網民熱話：土瓜灣自私住客鐵通晾床褥　鄰居嚇怕「真係危險」

床褥晾出窗外，跌落街隨時砸傷人！有網民日前在網上貼文，指摘樓上單位住戶將整張床褥放在窗外衫架晾曬，不過所謂衫架，僅以兩條鐵通作支撐，非常牙煙，網民擔心一旦床褥跌落地面，隨時「搞出人命」。

現場是土瓜灣樂民新村。從貼文者兜誠上載的圖片可見，事主以第一身視覺影樓上單位外，發現晾衫架被人放置兩支鐵通，鐵通上則平放一張雙人床尺寸的床褥，又未見有好好綁實，看似十分危險。而晾衫架位置，除了幾件衣服之外，還有兩把地拖。貼文者質疑其做法不止危險，更阻礙樓下單位曬衫。「究竟係咩原因搞到要成張床褥拎出去曬？下面啲鄰居係咪唔使曬衫？點解可以自私到咁？件事真係危險。」

網民看過圖片後，怒斥該住戶行為危險，「害死人」，「如果咁唔好彩，跌咗落街砸到人，佢良心過唔過意得去？」「點解唔綁好先曬？」「都好重喎，好危險」，不過亦有人力排眾議，指住戶有曬床褥的自由，「曬嘢又要下層批准？」

網民有話說：

Fai Yu：咁自私叫佢瞓出去曬自己

Mabel Yu：都好重架喎，好危險

Sue Chan：我估佢唔止一次咁晾出街！條通整到咁長，專登

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