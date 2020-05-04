警九龍連日打擊交通違例　發逾800張超速告票

警方東九龍總區交通部人員一連5日（4月29日至5月3日），在區內多個地點進行打擊超速駕駛行動，警員共偵測到721輛車輛超速行駛，並作出票控。另外警員亦發現有2輛私家車懷疑非法改裝，並已安排該等車輛作進一步檢查。

行動中，1名24歲男子涉嫌危險駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時無第三者保險及因涉及1宗刑事案件被通緝等被捕，而涉案私家車懷疑非法改裝被拖往警察車輛扣留中心作進一步檢驗，該男子獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。另外1名37歲男子涉嫌酒後駕駛被捕，該男子已被控一項酒後駕駛罪及一項超速駕駛罪，案件將於5月13日在觀塘裁判法院提堂；1名28歲男子涉嫌使用虛假文書及以欺騙手段取得財產被捕，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進；2名24歲及33歲男子為通緝人士，分別涉及欠交罰款及一宗刑事案件。

此外，西九龍總區交通部亦於4月30日至5月3日進行打擊非法改裝車輛、超速及酒後駕駛等行動。

行動中，警員共扣查23輛私家車，懷疑非法改裝及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，該批私家車已被拖走作進一步檢驗。警員亦向8名私家車車主和1名輕型貨車車主發出欠妥車輛報告。

此外，警員於行動期間拘捕一名34歲男司機及一名38歲女乘客，分別涉嫌酒後駕駛及因欠交交通罰款被通緝。警方亦偵測到86輛車輛超速，將作出檢控。