公務員首階段復工　進入政總須經紅外線測體溫

新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府早前宣布公務員將分兩階段復工，首階段今日(4日)開始，絕大部分政府僱員均恢復正常上班。在早上8時許，不少公務員陸續返抵金鐘政府總部，全部人均有佩戴口罩，有人更戴上護目鏡，進入政總前須經紅外線檢測體溫，亦有提供酒精搓手液及設置消毒地氈等。

於發展局工作的黃小姐表示，全面復工可方便處理早前積壓的工作，指在家工作時難以尋找同事協助。她又認為現時復工適合，因近期沒有本地確診，疫情爆發初期會擔心其他人或受感染而有無形壓力，「依家壓力無咁大，會安心啲」。在保安局工作的梁先生指，早前在家工作期間亦有回到部門辦公，但因網絡限制致工作效率較低，認為現時復工是適合時機，「無理由停擺太耐」。

另一公務員林小姐表示，部門有安排可延遲上班，由早上9時15分改為早上10時，以避開中學文憑試考生，但她認為效用不大，因考生更早便已前往試場，又指已停工一段時間，「點都要試吓(復工)」。惟她擔心全面復工會令午膳時間人數增加，增加傳播風險。

另外，房委會豁下大部分公共服務今日起同樣回復正常，包括管理處收款處和所有資助房屋辦公室，而公屋及居屋的揀樓程序，亦會在本月8日逐步恢復。康文署亦會在周三(6日)重開圖書館、大會堂及室外運動場等公共設施，但每個球場只限最多4人逗留，而設有8條400米跑道的運動場，則最多容許200人同時使用跑道。