倡食肆每枱增至8人　許樹昌：卡拉OK酒吧高危應最遲放寬

香港連續14天無錄得新冠肺炎本地個案，有消息指，政府有意將餐飲處所的每枱人數限制由四人放寬至八人，「禁聚令」亦會鬆綁。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早(4日)在電台節目表示，香港疫情開始緩和，認為相關限制措施亦可逐步放寬，例如食肆每枱人數可增至最多8人，但枱與枱之間相距1.5米或設有屏風的措施仍要繼續。

許認為戲院可以恢復營業，但要禁止飲食，而觀眾在戲院內須戴上口罩，而美容院則要確保房內空氣流通，美容師除戴上口罩外，亦應有護目鏡，以確保有足夠保護。他坦言，卡拉OK及酒吧傳播風險最高危，要與業界討論如何加強措施，一定是最遲一批放寬限制的行業。他又建議，香港日後重開航空交通後，需要將不同地區旅客劃分高中低風險，以便嚴控疫情。

另外，有指政府會向市民派發可重用60次的口罩，許稱不知道詳情，但認為如果要市民前往領取，可能造成人群聚集，形成傳播風險，故需要考慮派發方式。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，業界一直有與政府商討放寬食肆限制措施，料政府有意將食肆每枱人數至少放寬至6人，但詳情有待明天(5日)行政會議「拍板」。他說，過去4天長假期帶動了餐飲業生意增加不少，但由於每枱只限4人，即使餐廳坐滿，整體生意仍比以往少30%。若每枱人數能放寬6人或以上，他相信生意額可增加10%至15%。

黃又說，若當局願意放寬每枱人數限制，酒樓願意將客人的距離，由現時的1.5米增加至1.8米，但小店可能要繼續以圍板隔開每枱食客。母親節將至，他指若當日能放寬至6人一枱，相信生意可增加50%。至於酒吧與卡拉OK方面，他指酒吧有戶外位置，認為可解除部分營業禁令，讓酒吧能在有條件和空間下重開，但卡拉OK屬室內地方，傳播風險較高，放寬措施有待當局決定。