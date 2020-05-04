「死亡之卷」中文科今開考　考生遺憾取消口試

中學文憑試(DSE)被稱為「死亡之卷」的中文科今早(4日)開考，根據考評局資料，約有4.7萬人報考中文科。何文田一間中學今早有百多名考生排隊進場，有考生爭取時間，排隊期間仍手執課本溫習。至早上約7時半，考場人員向考生表示可入試場內等候，並有酒精搓手液可供考生消毒，並分成兩條隊伍遞交健康申報表。更有「廿四孝」家長陪同兒子到場，並於入場前向兒子做加油手勢。

今年中文科卷一閱讀能力的甲部指定閱讀篇章，亦即俗稱的範文，包括《論仁論孝論君子》、《登樓》、《岳陽樓記》等；乙部閱讀文章，白話文部分取自台灣作家利格拉樂·阿𡠄的《夢中的父親》，文言文部分為明朝散文家方孝孺的《試筆說》，只考兩篇文章，較去年減少一篇白話文。

袁同學一臉輕鬆走向考場，表示今日應考中文科心情十分放鬆，「考埋呢科(主科)就解脫嘛」，又稱只餘下生物科要考。受疫情影響，今年中英文科口試均取消，他稱感到遺憾，「我強項嚟㗎」，又指未有預計中文科成績，只背誦了一半範文，形容閱讀卷的白話文艱深，「幾恐怖，睇唔明」。

另一考生梁同學指今早6時已起床，出門前亦有自行量體溫，提早到達等候入場。她表示對中文科的信心「麻麻哋」，因為範文數目太多，只有「少少把握」，但對於應考最後一科主科感放鬆，更表示有信心取得「3322」的大學入學門檻，亦在大學聯招(JUPAS)報讀了理工大學的酒店管理課程。