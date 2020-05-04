陶輝住所涉僭建　地政總署人員上門調查

警務處外籍助理處長陶輝報住清水灣碧水新村牌照屋被質疑違規，亦被指有僭建及霸佔官地之嫌；另有指陶輝夫婦將村內另一間面積逾千平方呎的牌照屋當民宿出租，疑有人違例經營無牌旅館。地政總署約10名人員今早(4日)約10時半，到達陶輝居所拍門要求入內調查，其後又轉到被指為用作民宿的牌照屋調查，行動持續約一個半小時後，署方人員未有回應傳媒提問就離開。

地政總署人員今早手持文件到達清水灣碧水新村1號，拍門要求進入單位內。一身便服裝束的陶輝未有戴上口罩，從屋內打開門詢問人員來意後，讓人員進入單位內了解。

多名人員入屋後曾到天台進行視察，並以軟尺量度面積及拍照存檔。東網記者又發現部分進入單位內的人員，從一道白色小門步出至花園進行調查，可見花園內種有不同植物，牆身亦掛有多個小盆栽，並擺放有木椅木桌。相關人員於花園視察時，以拉尺量度面積及作筆記記錄視察結果；期間陶輝曾與人員步出花園了解調查過程。

地政總署人員大約中午12時完成1號屋視察，其後轉到被指用作民宿出租的61A號牌照屋調查，並以拉尺量度大門和外牆，然後再到屋頂位置視察；但由於單位內無人，故未能入屋視察。署方人員於約12時15分完成視察工作離開，期間未有向在場傳媒透露行動內容和任何結果，只表示會稍後經新聞稿作交代。

陶輝早前指該屋為其妻子的親友劉先生給他們居住，劉是該屋的牌照持有人，並批准其一家人於數年前為牌照屋進行基本翻新工程後入內居住。