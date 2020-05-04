高中今復課 教青局指情況順利可推至小學

新冠肺炎疫情緩和，澳門44間學校的高中學部今日(4日)復課。復課首日，教青局局長老柏生到一間中學視察後表示，復課前校方曾演習，有助落實防疫指引，他認為復課順利，當局會視乎下周初中復課情況，再決定是否讓小學高年級復課。他又指，若一切順利及疫情持續穩定，估計小四至小六復課機會高，復課日期亦不遠。

老續指，有600多名跨境學生已完成核酸檢測，約300多人今日到澳門上課，其中部分人於澳門找到居所暫住，亦有少數學生因留在珠海、中山及澳門未足14日而未有上學，並稱「學生安全為最主要考量因素，遲幾日返學唔緊要。」

鏡平學校校長黎世祺表示，校方會要求學生回校前戴口罩、測體溫、行消毒地氈及使用酒精搓手液等，入課室也要測體溫，加上課室座位有調整。校方亦實行錯峰上下課及小息安排等，避免人群聚集，增加感染機會。

有復課的高中學生指，校方已做足防疫措施，加上當局有因應疫情安排復課時間，故對復課感放心。她又指，因停課多時，一直很想上學，故對復課感開心，並把握餘下與同學的相處時光。

另外，約10名居於珠海及中山的學生入住教青局的九澳慈青營，當局會為他們提供交通及生活安排。