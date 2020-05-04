郭榮鏗拖延選內會主席　梁君彥：現任內會主席有權責處理急切事務

立法會內務委員會經過16次會議至今仍未選出主席，內會停擺超過半年，導致法案積壓。立法會主席梁君彥今早(4日)就內會亂局會見傳媒。梁指已諮詢外間資深大律師意見，認為主持會議的郭榮鏗所採用的方法，與其議員職能並不相符，故意見認為現任內會主席李慧琼有權有責繼續以主席身份，召開內會以處理重要及急切事務。

梁指出，根據歷屆經驗，內會主席都是在一次會議內便能選出正副主席，惟今次會期的情況前所未見，對內會停擺逾半年仍未選出主席感到非常遺憾。梁又指，秘書處法律顧問於去年10月作出的法律分析，是基於當時假設內會在正常運作下作出，而當時亦預期將一如以往用正常方式選出內會主席。然而事與願違，故他自3月底起尋求外間法律意見，冀解決目前內會困局。

梁稱外間資深大律師意見認為，郭在處理選主席事宜時，所採取的方法與主持選舉主席的職能並不相同，如期間討論大樓的保安安排、行管會管理事宜及多項無約束力議案的議題，故意見認為李慧琼有權有責以主席身份召開會議，處理嚴重積壓的重要及急切事務。

被問到如何定義重要及急切事務，梁指相信內會委員有智慧判斷，又指他只是負責解決內會選主席事宜，其他內會事務則交由內會自行處理。至於現時外間法律意見亦認為郭有所失職，至於郭是否間接被判斷為違反公職人員行為失當，及面臨褫奪議員資格(DQ)的懲罰，梁指有關問題屬司法檢控部門才能判斷，他亦未有回應會否運用主席權力去處理。