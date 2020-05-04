區院法官郭偉健被撤換審修例案　團體請願促解禁

區域法院法官郭偉健早前處理將軍澳「連儂牆」行人隧道斬人案的判刑時，痛斥反修例示威者影響民生，司法機構其後以社會對其判刑理由有爭議為由將其「換走」。團體「保衛香港運動」今早(4日)11時到終審法院外請願，高叫「香港變人治，暴民話晒事，法官撐暴民，良民好頭痕」等口號及遞交請願信，之後和平散去。

「保衛香港運動」主席傅振中表示，區院法官郭偉健上月底處理將軍澳「連儂牆」斬人案時，大篇幅批評反修例暴亂，炮轟示威者打着民主自由的旗號，作出「文革式」的極端行為，形容示威者所作所為屬恐怖主義行為，亦讚揚被告主動自首，願意受罰及關心受害人是「情操高尚」。傅認為，郭官判刑及判詞皆合情、合理、合法，指郭表達同情只是回應對方的求情因素，並沒有因此而輕判，然而卻換來區域法院首席法官高勁修以簡單的一句「社會上對郭官審理的某宗案件的判刑理由有爭議」為由，將郭調離所有早前已被安排審理的反修例相關案件。

傅形容事件是史無前例地粗暴撤換法官，令人質疑有關安排是否包庇反修例示威者，妨礙司法公正，又擔心司法機構內部形成包庇縱容文化，以致經常出現「警察拉人，法官放人」的現象。團體促請司法機構盡快調查撤換法官事件，並盡早向全港市民詳細解釋法庭用人準則，及盡快恢復郭官審理反修例案件的權利，否則法庭無法彰顯公義。