曹貴子與康宏兩前執董否認串謀詐騙　案件今日開審

上市公司康宏環球（前稱康宏金融控股）前高層人員涉嫌詐騙案，其中涉及商人曹貴子（55歲）、康宏環球時任首席財務總監陳麗兒（46歲）及時任公司董事陳毅凱（51歲）3人被控串謀詐騙罪的案件，今（4日）於區院開審，預計審期為25日。

3人除面對一項串謀詐騙罪外，控方今新增一項公司董事作出虛假陳述罪，3人均否認兩項控罪。而本案控辯雙方的律師團隊眾多，旁聽席亦幾近坐滿，法官表示因應公眾健康問題，指示代表各被告在庭的事務律師不可多於兩個。

控方開案陳詞指，本案涉及3間公司，分別是康宏金融控股有限公司（後改稱為康宏環球控股有限公司，下稱康宏控股）、康宏控股的附屬公司康宏財務有限公司（下稱康宏財務）及信盈國際投資有限公司（下稱信盈國際）。

控方指據相關年度報告，曹持有一間公司Broad Idea International Limited的股本權益，而Broad Idea則持有曹創辦的康健國際醫療集團有限公司的股權，康健國際則持有康宏控股的股本權益。而曹同時亦持有信盈國際的股份及為該公司的董事。

曹在康宏控股的表面角色雖是合約顧問，控方則指曹一直是康宏控股的實質或影子董事，並能透過管理層員工等影響公司營運。而陳麗兒則是康宏財務的董事，後被委任為康宏控股的執行董事；而陳毅凱曾是康宏附屬公司的行政總裁，後亦被委任為康宏控股的執行董事。

本案涉及的是一宗發生在2016年的收購交易，買方為康宏財務，而被收購的則是信盈國際，賣方為曹及信盈國際另一名股東及董事張雄峰。控方指自2016年4月起，3名被告便商討相關潛在收購計劃，並是據曹的指示推動計劃。同年6月28日，曹與張簽署意向書，訂明康宏財務收購他們於信盈國際的股份，兩人分別從康宏財務收取2400萬港元及700萬港元的誠意金。至同年9月的買賣協議，康宏財務以逾8900萬港元作價收購信盈國際。曹於完成收購後收取了6800多萬港元，並指示康宏財務支付其中的1100萬港元予張，故曹實收5700萬港元。

控方指因曹在康宏的實際角色，故他在該宗收購事件中必然是一名「關連人士」，遂該宗收購亦是一宗「關連交易」，而據有關上市規則，「關連交易」須以公告披露及在年報中匯報，亦須事先在股東大會中得到獨立股東旳批准。

然而，各被告並未有在同年年報中披露上述「關連交易」及申報曹所涉的利益衝突，這不但阻礙聯交所執行規則，亦剝奪股東對該收購的知情權，並誤導或欺騙了聯交所、康宏控股、其董事局與股東及潛在投資者等，致使康宏財務在康宏控股沒有遵守上巿規則的情況下收購信盈國際。

由於控辯雙需時商議文件，案件故押後至明天(5日)續審。