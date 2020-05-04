政府拒撤樓市辣招　議員轟加速香港經濟步向衰亡

新冠肺炎疫情令到本港經濟淪為一潭死水，財政司司長陳茂波昨(3日)更悲觀預告今年經濟會是近60年最差。樓市在過去數月亦受疫情影響，住宅物業成交量及樓價顯著下瀉，但金管局總裁余偉文今(4日)表示，未見樓市出現周期性轉變，暫未有意放鬆樓市辣招。議員鍾國斌批評政府不了解民情，指各行各業已受疫情嚴重衝擊，料不少企業會賤價賣樓套現救急，再不撤辣只會令經濟雪上加霜，陷入惡性循環。

疫情令本港樓市備受牽連，不少大型藍籌上車屋苑樓價更跌至近年低位。在樓市辣招控制下，近年炒賣物業情況已大幅減少，疫情影響下更幾近絕迹，商界近日均高呼盡快撤辣以穩定樓市。不過，金管局總裁余偉文今日在立法會財經事務委員會表示，目前未見樓市有周期性轉變，是否放鬆辣招需再作觀察，金管局亦會繼續留意市場發展，暫無意放鬆樓市辣招。

香港中文大學經濟學系副教授、劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，相信政府不願撤辣其中一個考慮因素是稅收減少，尤其是目前庫房因疫情而縮水；辣招亦影響到不少年輕人趁此時機上樓的機會。他指若政府擔心撤辣影響稅收，可考慮先放寬與辣招稅無關的措施，例如三年內轉售物業的期限等。

鍾國斌表示，雖近日樓價有止跌回升現象，但他相信可能只是短暫情況，因疫情仍未見盡頭，仍不知會否有新一波爆發，樓價隨時再次大受影響。他擔心愈來愈多企業面臨生意轉差而要倒閉，或急需將手上樓宇賤價出售套現，以增加現金流維持生意，但辣招只會令他們舉步維艱，「企業可能真係等緊急錢周轉去救命，尤其係商舖，但辣招只會令加重對佢哋嘅打擊。」政府雖有「中小企融資擔保計劃」，但他指非每個中小企都有資格申請。

他又說，政府死守樓市辣招不放，完全無助救急經濟，若愈來愈多公司倒閉，只會加速香港經濟步向衰亡，造成惡性循環，既然炒賣物業情況減少，反映辣招目前作用不大，建議作出檢討。