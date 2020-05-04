男侍應磚頭狂擊內地女　被判監逾3年

男侍應前年年尾跟新相識內地女子，飯後到西貢海旁喝酒聊天，期間疑求愛不遂拾起磚塊襲擊對方頭部十數次，致她臉部重創及多處骨折。該名男侍應早前於區院承認一項有意圖而傷人罪，今日(4日)被判監3年1個月23日。

法官判刑時指，本案是一宗恐怖兇殘的傷人案，被告拾起碎磚塊襲擊事主頭部十數次，當事主暈倒地上時，被告仍繼續向她施襲，目標更是對方面部。據事主提供的近照可見，她的面部及上唇現仍留有明顯疤痕，慘遭毀容，因此本案具有加刑因素。

事主早前稱，她事後有頭暈頭痛等後遺症，偶爾小便失禁，但法官認為這些均是事主單方面的說法，缺乏醫生證供支持，法庭不能判定她有永久傷勢。不過法官同意她或因毀容蒙受心理陰影，而無法釋懷。

法官斥責被告僅因事主拒絕性要求，便向手無寸鐵的事主施襲，行為完全不能接受，判刑須具阻嚇性，以反映社會對被告行為的不齒，以及事主所承受的不公。

辯方早前求情時稱，被告事發時想吻事主表達愛意，但事主大叫及咬他耳朵。被告受酒精影響，感到再被背叛才會傷害事主。法官接納被告當時受酒精影響，並無預謀犯案，但批評被告感到背叛之說荒誕至極。

法官以監禁4年9個月為量刑起點，被告認罪獲減1/3刑期；此外被告願意支付事主2萬港元作補償，法官認為這可顯示被告悔咎，再酌情減刑一星期。法官指處理本案的刑事法庭，未有頒令被告賠償，但提醒事主仍可向被告作民事索償。