酒吧業促撤停業令　行會成員籲按情況放寬限制

港府實施的禁聚令及食肆限制將於周四(7日)屆滿，料行政會議明日(5日)會討論有關事宜，一眾娛樂、飲食及酒吧業界代表組成的「飲食及娛樂小商戶聯盟」今早(4日)到政府總部外請願。有酒吧東主狠批政府要求業界停業，各行各業要承擔政策失當的惡果，支援措施落實亦過慢，令「基金變帛金」。有行會成員建議政府放寬食肆限制不應「一刀切」，並促請讓酒吧、卡拉OK等行業恢復營運。

聯盟召集人陳民批評，政府針對銷售酒精飲品的行業停業形同歧視，更影響員工生計，業界對此感憤怒。業界促請政府一視同仁，讓持有娛樂場所及酒吧牌照經營者按照現行食肆限制恢復營業，並加快發放第2輪防疫抗疫基金的撥款，又建議延長封關及為第3輪基金作準備。

有消息指政府擬放寬食肆每枱4人限制至8人，行會成員、飲食界議員張宇人認為，政府應按不同情況放寬限制，才可令業界有經營空間。他建議政府放寬食肆毋須維持枱與枱之間1.5米，並撤銷每枱只可坐4人的限制等，又促請讓酒吧、卡拉OK等行業恢復營運。

張續指，食肆「有大有細」，政府不應「一刀切」，麻雀館、酒吧及卡拉OK等行業應按不同情況恢復營運。不少小型酒吧未必可維持每張枱1.5米及4人一枱，他認為措施不應側重每張枱可安排多少人，建議政府安排酒吧重開時，進一步放寬限制，容許酒吧有一半客人以上。他又促請政府盡快作出決定，並預計飲食業界母親節前後可獲去年80%至90%的生意。