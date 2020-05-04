網民熱話：健身冇場地？　鰂魚涌男女馬路中央舉重

男女離奇地在馬路練舉重，最後在警員勸喻下離開。

為防範疫症蔓延，健身室需暫時關閉，市民要健身亦要另覓場地。近日有車Cam就在鰂魚涌拍到騎呢一幕，兩名男女竟在馬路行車線鍛煉舉重，不止惹來駕駛人士側目，最後警方到場，勸喻二人離開。

現場是靠近鰂魚涌公園的海裕街，從Facebook專頁「HongKong CarCam」最初上載一張車Cam截圖，可見兩名身材健碩的男女佔據一條行車線，女方舉着健身槓鈴蹲在地上，疑似教練的男方從旁指導，期間有人更以槓鈴架放在行車線前後位置提示駕駛人士外，亦劃出「健身空間」。未幾，該群組再上載多一張照片，可見警車到場。貼文事後解釋，警方到達後，勸喻男女停止該活動，二人隨即收拾工具離開。

不少網民都大感好奇，為何選擇在馬路健身，「呢啲咪係搵命博囉，其實公園都可以做體能」、「要幾黐線有幾黐線」、「好有決心，任何地方都可以健身」，不過亦有網民覺得事件太匪夷所思，懷疑圖片是「P圖」，不過有多人隨即反駁：「堅，我前幾日都見到佢哋！」

網民有話說

JJ Brasileiro：心中有鐵，就度度都可以舉

Ust German Cheung：教練話健身室唔開，除咗馬路可以健身仲有邊度可以做呢？

Daniel Yeung：鰂魚涌公園旁的馬路，本身呢度都好多人落馬路跑步，但條路嘅行人路其實都有好多位。

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