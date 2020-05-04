毛孟靜「車房變住宅」無還原10年　各界炮轟知法犯法

新界村屋僭建違法亂象未止，泛民人士接二連三被揭發住所存在違法改建，其中以議員毛孟靜被揭「將車房變住宅」最為轟動，僭建10年至今仍未拆卸還原。政府部門對此事拖拉10年亦未執法，多名議員怒轟毛知法犯法，又直斥相關的政府部門執法不力，質疑他們是否投鼠忌器，要求相關部門正視及交代。

毛孟靜位於淺水灣道的寓所，由丈夫Philip Bowring持有，於1985年6月10日以1120萬港元購入，但該物業位於地面的開放式車房卻被人加建了圍牆、大門及窗戶，變成一間可獨立住人的屋宇。屋宇署當年接報後巡查過該「車房住宅」，確認不符合核准圖則，但毛多年來一直對「車房住宅」醜聞「死雞撐飯蓋」，既指其丈夫買入物業時該處已被改建，又辯稱他們一直有向政府繳交差餉，甚至稱僭建「唔係殺人放火」。

議員陸頌雄就事件怒轟毛知法犯法，又指過往有高官名人被揭發有違規僭建物時，毛都會作出嚴厲批評，認為毛是「有口話人無口話自己」，又直斥她「待人以嚴，律己以寬」。陸又批評，相關的政府部門執法不力，質疑他們是否投鼠忌器。陸強調，有違規就要糾正，不論何人都要為失誤負上責任。

議員葛珮帆則諷刺，毛孟靜經常自命公職人員要清廉清高，惟毛多年來卻對「車房住宅」僭建物視而不見，更「死撐」合法，惟葛指「明眼人都知佢究竟合唔合法啦」，毛及政府亦應就事件公開交代，否則未能釋除公眾疑慮。

時事評論員陳雲生批評政府部門無能，執法雙重標準。陳直指若是普通市民僭建違規，政府執法效率亦不應花上近10年，仍未解決，懷疑相關部門礙於毛的議員身份問題，縱容毛違規10年。陳質疑事件或涉公職人員行為失當，促請相關部門介入調查。