消防總隊目涉非禮兩女下屬　女事主稱在訓示期間遭摸臀

消防總隊目陳耀康被指在半年間，先後在消防處總部、3間消防局及流動指揮車內，涉嫌觸摸兩名女下屬的腰及臀等部位非禮。陳早前否認3項普通襲擊及6項非禮罪，案件今日（4日）在九龍城法院開審。其中一名女事主提到曾於消防局與同僚接受訓示期間，遭被告非禮臀部長達近20秒，裁判官聞言即問她「做咩唔出聲」、「有無諗過捉住佢隻手大嗌」，女事主答道「驚畀人見到」、「驚變到好大件事」。

被告陳耀康現年52歲，2名女事主X和Y，同為消防隊目（控制），是陳的下屬。X今在屏風後作供，指2018年9月27日上午，單獨於尖沙咀消防處總部2樓通訊中心接聽投訴熱線時，被告站到她身邊，用右手來回摙她的左前臂3至4下，提及彈力測試，又輕聲道「肌肉結唔結實」，她嘗試撥開不果，被告進而摸她左腰側及輕拍臀部。

X續供稱，事隔不久被告又曾在同一地點觸碰她的腰和前臂，由於有同事在場，她「驚畀人發現，所以鬼祟撥開佢（被告）」。同年10月，X在總部茶水間遇到被告，她即急步離開，準備推門之際，被告卻追上並用左手揸她的臀部。

X另提及在同年11月腳部曾做手術，翌年1月復工，2月19日第一次在術後見被告，當時她在消防局及流動指揮車內當值，期間被告坐於她身旁，在枱底捏她大腿，還說「好似真係無咁結實」，繼而來回捏她左膝和大腿4至5秒。X又稱，2019年3月7日，她在上環消防局值班，與同事一起聆聽上級訓示，站在旁邊的被告伺機按X的臀部，維持約20秒。由於正被訓示，她當時「唔敢郁」，只是輕輕往另一邊移動。