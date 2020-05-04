輸錢疑遭出千　母涉指使14歲子糾黨劫麻雀腳

中年女子打麻雀輸錢，涉嫌指使14歲兒子跟朋友糾黨打劫贏錢的麻雀腳，以搶回輸掉的金錢。該對母子及其餘6名14至20歲青年，分別被控搶劫及串謀搶劫罪，繼早前兩名14及17歲男被告分別承認搶劫及企圖搶劫罪後，案中47歲母親周愛秀今早(4日)在區院承認搶劫及串謀搶劫罪，辯方押後求情，法庭將她還押至5月19日判刑。餘下5名被告則否認控罪受審。

否認控罪受審的5名被告，分別是案中15歲姓鄒的第2被告（即周愛秀的兒子）、15歲姓林的第4被告、17歲姓謝的第5被告、18歲第6被告潘有志，及21歲第8被告張子軒。

據周承認的案情指，兩宗劫案發生後，警方識別到周是其中一名疑犯，遂將她拘捕。她在警誡下承認與兩名事主打麻雀時輸了很多錢，她懷疑兩名事主作弊騙錢，遂指示4名年輕男子搶劫對方。

周向警員透露，她的兒子（即第2被告）認識第5被告及已認罪的莊姓第3被告，她指示第5被告搶劫其中一名女事主陸澤菊，為了搶劫，她與兒子、第3、第4及第5被告建立了Whatsapp聊天群組，第一宗劫案只牽涉在群組內的4名被告；而第二宗劫案則牽涉第4及第5被告，以及其他身份不詳男子。警方在調查期間，發現周與各被告曾在Whatsapp談及劫案，群組命名為「做嘢」，周亦與部分被告有頻密的電話通訊。