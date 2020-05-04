公務員為避疫打算整月買外賣　灣仔食肆排長龍

新冠肺炎疫情趨緩和，港府今日(4日)起分兩階段恢復公共服務，大部分公務員如常上班。灣仔政府大樓、稅務大樓及入境事務大樓附近人流不斷，中午亦有大批公務員為免染疫，改買外賣返回辦公室享用。有公務員表示有一半同事不願外出午膳，直言「約都約唔到出嚟」；亦有公務員擔憂外出午膳染疫，打算「成個5月都買外賣」。

公務員盧先生指出，近期外出午膳毋須排隊，惟今日大批公務員復工，附近食肆門外出現人龍，他擔憂倘有社區傳播鏈，或會於人多擠逼的地方染疫。不過，香港出現多日零本地感染個案，他相信只要做好個人防護措施，外出食飯亦無大礙。

他續指，以往幾乎所有同事均外出午膳，惟現時有約一半同事擔心不慎染疫，尤其是家有子女的同事，憂慮連累抵抗力不足的年幼孩子受感染，不但拒絕下班後出席聚會，亦不願外出午膳，直言「約都約唔到出嚟呀！」

環保署職員王小姐(化名)表示，公務員復工後人流大增，附近食肆大排長龍，擔憂外出午膳會染疫，特意改買外賣回辦公室享用。她稱，辦公室內各座位「隔開晒一格格」，每人之間的距離亦有約1.5米，不太擔心會於辦公室受感染。她又指，為減少與他人接觸，打算「成個5月都買外賣」。

位於灣仔柯布連道一帶的食肆向來廣受附近上班的公務員歡迎，早前公務員要在家工作，午市生意即受重挫。現場所見，今日不少食肆均坐滿食客，部分更需排隊候座。冰室員工曾小姐指出，公務員復工後人流明顯大增，加上店舖早前推出外賣優惠，帶動生意額上升約30%。

粉麵店老闆陳先生指出，該區主要做公務員及會展客人生意，佔其約80%生意額，惟疫情嚴重衝擊生意，自年初起每月蝕約5至8萬港元，於3月尾無奈關門一個月。他稱店舖是跟隨公務員復工而重開，指復工對生意有少許幫助，惟仍未能回復從前一半的生意額，冀港府推出救市措施。