首季GDP跌8.9%　為1974年有統計以來最大跌幅

新冠肺炎疫情令香港經濟陷入衰退，政府公布今年第一季的本地生產總值(GDP)預先估計數字，較上年同期實質下跌8.9%；2019年第4季的跌幅為3.0%。

政府發言人指，今年首季的GDP預測跌幅，是自1974年第一季有紀錄以來最大的單季按年跌幅，主要由於新冠肺炎疫情的威脅對本地廣泛經濟活動，以及區內供應鏈構成嚴重干擾，導致香港的經濟衰退在上季加劇。隨着疫情在3月演變成全球大流行，對經濟影響變得更嚴重。

香港經濟各主要組成部分方面，貨物出口上季按年跌9.7%，比之前一季的2.5%跌幅進一步擴大，主因是區內供應鏈及相關貿易活動，在疫情威脅下受到嚴重干擾。上季服務輸出按年跌37.8%，為有紀錄以來最大的單季跌幅，部分反映了訪港旅遊業受到重挫。

內部需求方面，上季私人消費開支的跌幅急劇擴大，按年下跌10.2%，主因是疫情下政府實施社交距離限制措施，嚴重干擾與消費相關活動，而勞工市場情況嚴峻，亦對消費情緒造成沉重打擊。在營商氣氛悲觀和建造活動疲弱下，整體投資開支續見大幅收縮，按年下跌13.9%。

政府發言人指，展望未來，隨着疫情全球大流行導致環球經濟活動嚴重萎縮，香港的出口短期內仍將顯著受壓，加上美國與內地經貿關係的發展、地緣政治緊張局勢及環球金融市場波動，亦須繼續關注。香港若疫情威脅持續，預料經濟活動短期內仍然欠佳。

財政司司長陳茂波下午5時將聯同政府經濟顧問歐錫熊，就本地生產總值預先估計數字會見傳媒。