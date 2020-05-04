李慧琼周五開特別會議選主席　建制派斥泛民癱瘓議會運作

立法會主席梁君彥今早(4日)就內務委員會(內會)亂局表示，已諮詢外間資深大律師意見，並指現任內會主席李慧琼有權有責繼續以主席身份，召開內會以處理重要及急切事務。一眾建制派議員今午發表聯合聲明指出，認同有關法律意見分析，又要求李慧琼盡快召開會議，以處理內會積壓事務。李決定於周五(8日)舉行特別會議，以處理選主席及今早發出的法律文件及相關事宜。

現任內會主席李慧琼下午見記者時表示，將按議事規則及守則賦與的權力，於周五舉行兩個內務委員會會議，其中上午的會議將用會選主席，她作為候選人會交由副主席郭榮鏗主持；至於下午的會議則會用來跟進立法會主席梁君彥今早發出的法律文件、外間意見及相關事宜。

本身是大律師的經民聯議員梁美芬表示，有不少市民向她反映，希望內會癱瘓情況能早日解決。對於今次外間資深大律師的法律意見，梁認為非常合理和符合《基本法》原意，並非常準確地解讀議事規則的運作。她呼籲，李慧琼可接納這些法律意見，從而更有效地執行內會程序，又建議每次會議可撥少許時間處理選主席事宜，其餘時間則處理符合內會的正常工作。

據立法會文件顯示，此次提供意見的是資深大律師余若海及資深大律師孫靖乾。議員葉劉淑儀強調，郭的行事方式越權，而外間法律意見由2位資深大律師提供，相信意見具備權威性。她認為，法律意見非常清楚地表達「癱瘓內會等於癱瘓立法會運作」的意思，以及李有足夠權力因應現況召開會議，處理重要及急切事務。

葉劉淑儀同時羅列現時內會待處理的法案，包括14條待議的條例草案(法案)、5條審議完畢等待向內會匯報的條例草案(法案)、2條包括《國歌法》和《商標修訂條例》已向內會完成匯報並等待恢復二讀辯論的條例草案(法案)，以及95條附屬規例尚未能審議。

至於建制派議員的聯署聲明表示，民主派議員利用癱瘓內會阻礙《國歌條例草案》恢復審議，導致議會未能履行《基本法》第73條訂明的憲制責任。他們亦認為，李已有足夠理由行使權力，盡快恢復內會正常運作，並要求李盡快召開內會以處理重要及急切事務。