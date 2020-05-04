曾租住「加蓋」村屋　鄭松泰辯稱搬走前無加建物

議員鄭松泰被揭租住涉僭建村屋多年，涉事村屋天台出現上蓋形狀的加建物，惟他辯稱對天台「加蓋」毫不知情，又稱已於去年搬離該屋。鄭今(4日)再於社交平台回應事件，承認自己於涉事村屋居住長約10年之久，解釋去年因發生反修例事件而被人跟蹤，最終在去年約8月搬走；重申自己搬走前，該住址並無加建物。

鄭松泰於16年參加本屆立法會選舉時，報稱居於沙田小瀝源黃泥頭村一間村屋的頂樓單位。現行法例規定村屋不能興建多於3層，惟該單位目前有人在天台搭建了一個巨型上蓋加建物。有指該加建物或屬於太陽能光伏板，有從事此等工程多年的工程師蔡先生指出，設立此等太陽板必須遵守屋宇署多項條件，方可獲豁免裝設於村屋屋頂，否則亦屬違規。舉例在天台以連續覆蓋方式安裝上述太陽板系統，其覆蓋範圍不得超過天台面積的一半，而系統連支架的高度由天台地台起計亦不得超過2.5米。

鄭松泰今日在社交平台回應事件，聲稱自己在該住址居住期間一直與附近居民關係良好，惟自去年6月發生反修例事件，至8月發現遭人跟蹤，令當時其住所周邊多了不少壓力。為免影響鄰居關係，鄭指當時已打算搬離該住址，又提到自己在去年8月30日被捕，強調最終已在去年8、9月已搬走。而在他搬走前，該住址並無相關加建物。