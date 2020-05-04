女大狀涉襲八旬翁　遭對方女兒揭前嫌

57歲女大律師方也方，被控於去年3月20日，在銅鑼灣聖保祿醫院襲擊86歲男子康繼興，案件今日(4日)於東區法院開審。控方傳召事主的女兒康夢出庭作供，康夢在庭上示範事發當日怒罵被告「bitch、八婆、死賤雞」，又指被告曾禁止其父與家人接觸9個月，當日又闖醫院向其父親箍頸施襲，故報警求助。

康夢稱，當日她與工人陪父親到聖保祿醫院骨科覆診，被告突然出現，俯身以普通話在康父耳邊稱：「我終於找到你了，你為甚麼不理我」，工人見狀想將父親輪椅推走，但被告用手捉實輪椅不放，康夢恐怕被告會傷害到父親，故用身體隔開二人，惟被告用手臂箍着康父頸，康夢遂報警。

辯方盤問康夢時則指，是康夢先出手對被告有所動作，令被告失平衡，康夢堅決否認，更表示：「呢個女人太邋遢，我絕對唔會掂佢。」康夢指其父本來和母親及工人同住，在母親死後，被告在2018年3月到醫院接走父親，更帶自己的工人搬到父親住處及換鎖。康夢續指她因此9個月無法接觸父親，期間被告更不准其父食飯及服藥，並私自將其父單位放租，直至同年12月她才成功報警將父親「救出」。

庭上播放了兩段影片，醫院的閉路電視拍到被告捉著一邊輪椅手柄，俯身在康父耳邊說話，而另一條由被告電話所拍的片段則顯示康夢在醫院大罵被告：「你係我見過全世界最賤格嘅女人，我係要叫你bitch！」康夢承認當日曾向被告破口大罵：「死賤雞！八婆！你做過咩你自己知，等坐監啦！」

事主康繼興亦接着出庭作供，坐在輪椅、佩戴法庭提供的耳機的康以普通話稱恨透被告，因被告曾禁閉他9個月，想搶他財產，又害他的女兒，故當日見到被告出現即很憤怒，惟被告捉着他的輪椅又抓他頸，他遂向被告說：「你走吧，我女兒已報警。」而醫院保安及警員稍後亦到場「保護」他。

辯方盤問康繼興時則指，他曾報警指控女兒偷去家中財物，更寫過數千封信到香港及內地政府部門控訴，康否認，反指是被告經常向他說女兒壞話及要他誣告女兒。案件未完明天續審。