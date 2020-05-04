豁免港企回港強制隔離　建測規園業界促納入安排

政府今日(4日)公布「豁免在內地從事生產作業香港企業接受強制檢疫的申請機制」，建築、測量、都市規劃及園境界(建測規園界)議員謝偉銓認為，有關範圍狹窄，只適於在內地從事「生產作業」的香港公司，才合資格申請在返港後豁免14天的強制檢疫規定，未能照顧建測規園界等專業服務業的需要。

謝指出，不少建測規園界的專業人士及公司僱員，都需要不時往返內地提供各類專業服務，這些服務和工作為本港經濟帶來重大裨益。例如為香港公司訂購的建材及預制組件進行實地驗收，確保符合規格後才可運往香港，如相關公司及專業人士受制於強制檢疫規定而無法進行有關工作，將會嚴重影響有關的工程進度，以至本港房屋供應及城市發展。

身兼物業管理業監管局主席的謝偉銓又稱，由物監局負責執行的「物管支援計劃」，截止上月底已向約3萬名前線清潔工、保安員及管物人員，發放了合共逾1億港元的抗疫辛勞津貼。

首階段針對住宅與商住物業的支援計劃將於本月底截止接受申請，第二階段針對商場、工廈、街市等非住宅物業的支援計劃將於下月中截止，謝呼籲有關業主組織及物管公司，記得在截止限期前遞交申請。