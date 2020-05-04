港鐵更新手機App　料年底前增設二維碼付款入閘

香港推動手機支付的進度一直被人詬病，港鐵今日(4日)表示，將於本周三(6日)更新其手機應用程式，並會於未來數月增設以二維碼付款入閘的功能。此外，港鐵會於程式中增設購買全月通和輕鐵實時候車時間等功能，而乘客可於車站大堂和月台免費使用上網服務。

港鐵表示，乘客6月起可透過手機應用程式「MTR Mobile」，購買5款全月通加強版，節省親身到車站購票的時間；7月起，程式的候車時間功能「Next Train」將會擴展到輕鐵網絡，提供輕鐵班次的實時資訊。港鐵計劃於第三季推出加強版「行程指南」，為乘客提供最多3組路線建議，當中包括列車服務實時資訊，如列車有否受阻時，並會提供其他可行路線建議。港鐵預計於年底前在程式內增設二維碼功能，乘客可直接掃描二維碼出入閘乘車。

此外，7月起除了屯馬線2個新車站，乘客可在港鐵車站大堂和月台免費使用Wi-Fi服務，而太古站會率先提供5G服務。

港鐵商務總監楊美珍指，「MTR Mobile」手機程式目前有300萬人下載，並有140萬名活躍客戶。她指整個研發過程花時1年半，預計2023年時，乘客可用信用卡出入閘乘車。她又指，港鐵曾研究在車廂內增設Wi-Fi功能，但發現太多人擠在車廂時，會令訊號減弱，成效不高。

另外，港鐵為配合新形象，推出新虛擬服務大使「Macy」，為乘客解答行程指南、港鐵商場資訊及港鐵會員計劃等問題，而過去的虛擬服務大使「基哥」則會交捧。