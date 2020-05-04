大S家姑申撤11億付款令　須先付逾4億保證金

徐熙媛的家姑張蘭(左)申請撤銷11億元的付款令，但法庭要她先付4成的保證金。

內地知名餐飲集團俏江南（South Beauty）創始人、台灣藝人「大S」徐熙媛的家姑張蘭，因出售俏江南股份與買家出現糾紛，雙方近年在中港兩地打官司和進行仲裁。買方成功要求香港高等法院，引用《仲裁條例》執行內地的裁決，下令要張蘭支付合共逾11億港元。惟張申請撤銷付款令，高院法官今（4日）頒判詞，要張最遲於下周四（14日）交出11億涉款的40%作保證金，否則就會駁回其撤銷申請。

申請人La Dolce Vita Fine Dining Company Ltd（甜蜜生活美食集團控股有限公司），去年8月入稟高院，並引用《仲裁條例》，要求高院強制執行中國國際經濟貿易仲裁委員會北京總會在去年4月的裁決。

法官早前已下令張需根據內地仲裁支付原告共1.42億美元（折合約11億港元），另外又指張違反法庭的禁制令，沒有披露資產，並裁定她藐視法庭，判監12個月。

張早前已就被指藐視法庭一事提出上訴，目前仍待法院處理，同時她張要求暫緩該付款判決，並指應等待內地決定是否就案件撤銷仲裁。