運輸署牌照處現交表人龍　懵司機為免揸大膽車趕續牌

新冠肺炎疫情緩和，港府今(4日)起逐漸恢復公共服務，包括重開運輸署多個辦公室，為已預約的市民提供續領牌照等服務。金鐘運輸署牌照事務處今日人流不斷，有10多名已預約的市民排隊等候辦證，亦有大批市民到場遞交申請表，希望趕在牌照到期前續領。

東網記者今午於金鐘牌照事務處視察時，發現門外貼有告示，指包括金鐘等4間牌照處的即時申請櫃台服務繼續暫停，僅處理已預約的申請。未有預約的市民可把新車登記及車輛許可證等申請表及支票，投遞至門外的收集箱。

到場續領車輛牌照的黃先生指，他的車輛牌照於2周前過期，惟初時未有留意到期日，逾期後首周仍如常駕駛，一周前發現後已即時停駛，並於網上預約續牌。他表示，若當時遭罰款，「一抄牌就抄兩張」，相信連同違例泊車，須繳付640港元罰款。

市民盧先生同樣到場續領車輛牌照，他的牌照上月中旬過期，惟受疫情影響未能續領。他又指，自己未有事先預約，惟至今已停駛超過2周，影響日常出行，「焗住要搭的士」，得悉該處恢復運作後特意到場碰運氣，最終在職員通融下成功續證。

牌照於前日(2日)才到期的蔡先生則表示，他早於上月初已繳交申請表及相關文件，惟受疫情影響，延至今日才能取得新牌照。他指牌照逾期後只能轉乘公共交通工具，「想去遠啲嘅地方都唔得」，較為不便。