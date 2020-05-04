4助理巡路督察認向路政署交假報告　法官7月中判刑

路政署一個分判商4名前助理巡路督察，各自與其上司串謀詐騙路政署，向署方提交載有虛假地更改了日期的相片的道路巡察報告，早前被廉政公署起訴。4名被告今日（4日）在東區裁判法院承認控罪，法官將案件押後至7月13日判刑，並批准4名被告保釋。而同案另外兩名被告則因相類罪名被判刑。

4名被告分別為30歲的關兆恒、29歲的鄺俊豪、28歲的盧霆鋒、以及27歲的林志誠，全部都是同為華丰工程有限公司（華丰）前助理巡路督察，各承認一項串謀欺詐罪名。

案情指，路政署於2017年將一份定期合約判授予昭興建築運輸有限公司（昭興），昭興再把相關工作分判給華丰。該合約規定，昭興須安排巡路督察定期巡查香港島的道路及製備報告，有關報告須輔以巡查道路時拍下的實時照片。

案發時各被告均受聘於華丰為助理巡路督察，分別為跑馬地區、港島東南區、港島西南區及灣仔區的道路，執行道路巡查工作及製備巡察報告。其中關兆恒及盧霆鋒受一名昭興項目經理、華丰一名路網聯絡經理助理及一名高級地盤主管監督。林志誠亦同受該名路網聯絡經理助理監督，鄺俊豪則受三名華丰巡路督察監督。

由於缺乏足夠人手完成必須進行的道路巡查，各被告於2017年5月至10月期間的不同時期，分別串謀負責監督其工作的人員以詐騙路政署，不誠實地提交多份載有虛假地更改了日期的道路照片的道路巡察報告。各被告更改了有關相片所顯示的日期，使它們看似是在相應的道路巡查時所拍攝。路政署因此被誘使接受有關道路在該等照片註明的日期，其實際狀況就如該等照片所示。

另外2名同案被告，包括30歲的林洪輝和32歲的李延康，則各被判須履行12個月感化令。兩人同為華丰前助理巡路督察，早前已分別承認一項串謀欺詐罪名。