孿生兄弟認刑毀輕鐵站　悔讓母負家庭重擔

一對21歲的孿生兄弟，去年9月7日凌晨破壞輕鐵濕地公園站的設施一同被捕，他們今（4日）在屯門裁判法院承認刑事損壞罪。他們求情表示父親罹患鼻咽癌，現在兄弟一同犯法，家庭擔子落在母親一人身上。裁判官決定為兩人索取勞教中心及社會服務令報告，將案押後至5月18日判刑。期間2人需要還押。

據案情透露，港鐵職員在去年9月7日凌晨1時半左右，透過閉路電視發現有蒙面人破壞輕鐵天秀及天悅站，於是報警。其後兩被告梁浩朗及梁梓朗，被發現與另名4名蒙面人士到濕地公園站破壞。

閉路電視拍到他們用錘子損毀多部八達通機、單程票售票機及資訊顯示屏。警方接報到場，經追逐後先後拘捕兩兄弟。其中弟弟梁梓朗當場承認犯案，並帶警察找回逃走時棄置的錘子，他其後在錄影會面中招認，受兩名在逃人士招攬犯案，對方提供錘子，但沒給他酬勞，惟他否認與其他輕鐵被破壞有關。至於哥哥梁浩朗被捕後則保持緘默。

辯方律師求情時表示，兩被告因一時衝動犯案，現已深感懊悔。律師表示兄長原於專上學院收讀修讀影視及攝影課程，但因父親在2018年患上鼻咽癌，當地盤工的母親又年事已高，並曾因工傷斷手，因此決定輟學工作養家。他最近亦出現流鼻血的狀況，醫生懷疑他亦可能患癌。

至於弟弟亦因不明原因，小學開始腿部便出現骨枯，導致長短腳及行動不便，故即使其父患癌，家人仍堅持要他繼續設計課程。他最近就因大便出血，亦被懷疑患癌須接受檢查。

辯方表示與控方商討後，同意向港鐵賠償23萬多港元，並已備妥支票。不過裁判官指，其司法權限只容許她判令不超過10萬港元的賠償令，因此要求控辯雙方商討，是否有其他方法處理，例如與港鐵公司自行解決。

散庭後二人由囚車押送離開，期間有數十名市民試圖在法庭出口送行。其後警方派遣多部警車到場，並且用膠帶設立封鎖線。警察更以懷疑違反禁聚令為由查現場人士身份證，警民間一度發生口角。