房委會轄下零售及工廈單位擬進一步減租75%

為了支援小商戶，房屋委員會現時為轄下零售和工廠大廈單位租戶減租一半，有消息指房委會擬將轄下零售和工廈單位減租幅度由50%增至75%，並考慮擴大受惠對象至停車場商用車月租戶及巴士站租戶等。至於因應政府政策而需關閉的處所租戶則可申請於停業期間全額免租。

房委會轄下商業樓宇小組委員會去年9月通過，向轄下零售和工廈單位租戶提供為期6個月的50%的租金減免。據了解，房委會進一步建議將轄下的零售及工廈租户租金寬免幅度由50%增至75%，為期至9月30日。房委會預計有2450個零售租戶及3300工廈租戶可受惠於增加減租幅度的措施，料房委會少收約5.86億港元。

房委會亦考慮擴大措施的受惠對象，包括巴士站租戶、房署轄下物業廣告牌的租戶及商用車輛停車場租戶如的士、公共小巴、巴士等。房委會預計約有2500個停車場租戶、80個廣告牌租戶、40個公共屋邨巴士站租戶受惠。此舉料令房委會少收約3100萬港元。

因應政府政策而需關閉的處所租戶方面，此等租戶於停業期間可申請100%租金寬免，包括幼稚園、娛樂場所、美容院等，至9月底的其餘時間則可獲減租75%。其涉及金額需屆時視乎申請數量才作評估。