虛報2個DSE試場有炸彈　警方譴責有人製造混亂

今日(4日)為香港中學文憑試(DSE)中文科考試，較早前已有人在網上號召開考前進行堵路，以達致「攬炒」目的，雖然上述情況未見發生，惟今晨有人報案指其中2個試場有炸彈，最終幸證實為虛報，警方譴責有人利用DSE考試來達致製造混亂的目的，行為極不負責任。

今晨警方接到匿名報案，指分別在九龍區2個試場有炸彈，為對考生的影響減至最低，警方迅速進入學校進行搜索，最後證實虛報，考試並無受太大影響，考生亦順利完成考試。案件列作「炸彈嚇詐」，交由刑事調查隊跟進。

警方譴責別有用心的人製造混亂，又稱惡意虛報或影響考生公開試的成績，令他們長時間準備的辛勞付諸流水，更甚可能影響他們畢生前途，此等行為極不負責任。警方強調虛報炸彈是嚴重罪行，根據公安條例第28條，任何人士觸犯炸彈嚇詐行為的罪行，一經循公訴程序被定罪，可被判處罰款15萬元及監禁5年。

考評局發言人稱，今早接到其中一所試場學校通知，有警員於舉行DSE中國語文科卷一考試期間到校調查，指學校懷疑被放置炸彈。考評局即時派員到場了解，獲悉並無發現炸彈，而餘下卷別的考試亦繼續如常進行。考評局正聯絡警方了解詳情及尋求建議，考慮是否需要作出應變措施，確保往後公開考試能順利舉行。