斥防疫基金只益僱主　九巴工會促直接發補貼予僱員

新冠肺炎疫情影響各行各業，政府先後推出2輪防疫抗疫基金(基金)救市。有巴士工會認為，運輸業界受前所未有的打擊，估計會陸續出現裁員潮，又指基金未能讓打工仔受惠，建議推出第三輪基金，直接將補貼發放予僱員。

九巴職員權益工會秘書陳詠豪表示，每輛巴士經過隧道時均須付隧道費，九巴在2018年時所支出的隧道費高達4億港元，指現時乘客量大跌，收入減少，但巴士公司仍須付高昂的隧道費，建議政府豁免所有公共交通工具的隧道費半年。他又指，政府曾宣布會資助港鐵半年，認為政府應一視同仁，補貼所有公共交通工具。

工會理事許棋瑋指，員工正處於水深火熱之中，亦已用盡積蓄，批評政府的保就業計劃有漏洞，措施表面上協助營辦商，但僱員未能受惠，故要求推出第三輪基金，並直接將補貼發放予僱員。

議員鄺俊宇批評，政府在推出防疫措施時不應厚此薄彼，又指基金「到喉唔到肺」，認為政府應考慮推出第三輪基金協助受影響的業界。