海關2天行動檢獲29萬支私煙　市值約80萬元

香港海關前日(2日)和上周三(4月29日)分別在深圳灣管制站和牛頭角檢獲共約29萬支懷疑私煙，估計市值約80萬港元，應課稅值約55萬港元。

海關人員前日在深圳灣管制站截查一輛報稱載有雜貨的入境貨車時，發現15個紙箱內的一批瑜伽球的包裝盒藏有約21萬支懷疑私煙，與其他貨物混雜於貨車上。42歲男司機因而被捕，該輛貨車亦正被扣查。案件仍在調查中。

另外，海關人員上周三在牛頭角進行反私煙行動，截查一輛懷疑用作分銷私煙的輕型客貨車，於車上檢獲約8萬支懷疑私煙和一批懷疑私煙宣傳單張。海關遂拘捕31歲男司機及一名20歲涉案男子，並扣查該輛輕型客貨車。兩名被捕男子已被落案起訴違反《應課稅品條例》，將於5月14日在觀塘裁判法院提堂。

當局強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。而根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。