沙中線調查報告傳下周二公布　料紅磡站結構安全毋須拆卸

千瘡百孔的沙中線工程多次被揭發有人剪短鋼筋、擅改圖則施工及監工紀錄造假等醜聞，公眾對紅磡站結構安全存疑。有消息指，沙中線工程獨立調查委員會撰寫的最終調查報告將於下周二(12日)公布，委員會裁決紅磡站結構安全，毋須拆卸。多名立法會議員質疑，港鐵鑿石屎檢測已證實有多條鋼筋接駁不達標，質疑報告所謂結構安全的可信性。

沙中線工程獨立調查委員會於今年3月底向政府提交最終調查報告，但政府至今仍未公開報告內容。消息指，特首會同行政會議將於本月12日開會通過該份報告，報告交代委員會裁決沙中線紅磡站結構安全，指該站按英國標準興建，即使施工出現問題仍屬安全，毋須拆卸。另外，委員會亦會在報告內批評港鐵、工程「大判」禮頓及分判商中科興業。

中科興業董事總經理潘焯鴻表示，聽過相關的報告內容傳聞，他認為如果委員會最終裁決紅磡站結構安全，日後港鐵及禮頓若就工程面對訴訟，其需承擔的刑事責任亦會大減。他強調，中科就紅磡站的工程問題所發表的言論從來沒有「加鹽加醋」，而港鐵進行的鑿石屎檢測亦證實中科所指的該站有大量鋼筋接駁出現問題。

他重申，委員會的職責只是負責找出工程是否有任何一方不依合約行事，而判斷車站結構是否安全並非委員會的職責，他又認為委員會未必有能力判斷車站結構是否安全，因為委員會委聘的專家只是從事工程管理，而非專注於結構安全範疇。他又認為，沙中線醜聞不排除涉及貪污，促請廉政公署亦介入調查。

多名議員關注車站結構是否安全，質疑港鐵所採取的加固措施是否有效。有議員指政府在事件中明顯監管不力，需要被問責，委員會不能夠只批評港鐵、禮頓和中科，而對政府失職隻字不提。

政府發言人回覆表示，政府正仔細研究最終報告，並會在切實可行的情況下盡快公布。港鐵回覆指，知悉委員會已向特首提交最終報告，政府會在稍後時間以適當方式公布報告，屆時港鐵會仔細研究報告內容。