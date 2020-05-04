政Whats噏：林琳黃之鋒再爆火花　聲疊聲秒變戰場

青年發展委員會委員林琳同香港眾志秘書長黃之鋒早前喺電視論壇上辯論已經大爆火花，2人激辯到聲疊聲。2人今日(4)日又上節目，不過就唔係兩人做辯論對手，以為咁就無事會風平浪靜？點知兩人喺自由發言時都再次拗起嚟，成為全場焦點，勁過本身辯論緊嘅前大律師林作同埋深水埗區議員劉偉聰添呀！

當時嘅節目環節輪到林作同劉偉聰辯論「香港人是否適合當家作主？」林琳同黃之鋒喺場外可以自由發言畀下意見。林琳認為香港人依家仲未達到當家作主，源於泛民主派不停試探內地嘅底線，內地當然就收緊對香港嘅管制啦！黃之鋒就反駁點解係由香港人說服內地畀我地當家作主呢，認為泛民同示威者嘅行為係政府過往嘅打壓造成。

2人愈講愈激動，就算主持多次提醒都無改善聲疊聲嘅問題，林琳仍然大大聲發表意見，又多次輕拍黃之鋒手臂叫佢冷靜啲喇，去到主持出聲問林琳問題先停落嚟。就連林作都忍唔住話「如果撇除政治因素，你地都幾襯、幾有火化啊！」而劉偉聰就話戰場瞬間轉移咗去林琳同黃之鋒嗰邊，笑笑口叫佢哋繼續喎！