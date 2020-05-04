咖啡學徒侮辱五星旗判社服令　律政司上訴要求加刑

去年9月21日屯門衝突，有示威者撕毀、焚燒和踐踏五星旗，其中一名涉事的咖啡學徒，早前承認一項侮辱國旗罪後，於今年4月15日在屯門法院被判240小時社會服務令。律政司詳細考慮判刑和適用法律原則後，認為判刑過輕，已提出上訴，要求上訴庭加刑。

裁判官於上月判刑時指，國旗是國家的象徵，也是國家的尊嚴所在，以焚燒和踐踏等方式侮辱國旗即屬違法，被告鄧智樂(21歲)在案發時帶同點火器到場，雖不知原意為何，但他確為在場人士帶來風險。裁判官考慮到被告在單親家庭長大，一直都努力學習和工作，一心成為職業咖啡師，為代表香港參加「拉花」比賽而努力，加上他已深切反省，明白不應用此方法表達對政府的不滿，承諾不會再犯，故決定給予機會改過自新，判他社會服務令。

控方原本要求裁判官押後判刑，以待上訴庭就另一宗同類案件的判刑作出判決，但裁判官於上月15日指未知上訴庭何時會頒下該判決，為免對鄧不公平，故決定在當日判刑。

另外，上訴庭於上月24日有判決，一名承認曾踐踏五星旗的冷氣技工，原本被判200小時社會服務令，上訴庭判律政司上訴得直，改判他即時監禁20日。