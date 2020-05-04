政Whats噏：指不應跟進歪曲歷史事件 葉建源被斥搵藉口掩飾

早前有小學老師喺網上授課，講解鴉片戰爭嘅時候話「英國以禁煙為由派兵攻打中國」。教育界議員葉建源今日(4日)話該名老師講解鴉片戰爭嘅內容有錯，違反歷史事實，但就話校方已經道歉，事情應該告一段落，反而話有議員將1位老師嘅錯誤，講成普遍老師或教育界嘅問題，係以偏概全、屬「政治批鬥」，議員柯創盛(柯仔)反駁，話類似事件接二連三，誤人子弟係好嚴重嘅事，必須嚴肅處理，又直斥葉唔應該用藉口去掩飾。

雖然事後校方向家長發信致歉，但唔少家長就擔心事件唔係單一個案，多位議員亦都收到家長投訴。葉建源都承認該名教師授課嘅內容有錯，但就話校方已經道歉，又話應該畀機會該名老師辯解，唔可以未審先判。

講講下，葉仲變相批評其他關注今次事件嘅議員。佢話有議員將1位老師嘅錯誤講成普遍老師嘅問題或者教育界嘅問題，係以偏概全。佢又話有啲人用單1個案攻擊甚至中傷教育界，令人非常反感，仲形容為「政治批鬥」添！之後，佢仲呼籲政界人士高抬貴手，畀教育界寧靜嘅環境進行教學喎。

其實多位議員尋日(3日)已去信立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀，希望新增議程討論有關事件。聯署人之一嘅柯仔就逐一反駁，話老師去了解史實係好正常嘅，但顛倒歷史就不可接受，希望委員會可以全面檢討。至於葉話「單一個案」，柯仔就話類似個案接二連三，包括教師、教材都試過出問題，導致市民好擔心。

至於葉呼籲高抬貴手，柯仔話唔係呢個問題，而係事情好嚴重，授課有誤導、渲染嘅成分，將會誤人子弟，唔可以話道歉就不了了之，反而需要教育局嚴肅處理囉！而葉講嘅「未審先判」，柯仔就話全港市民都見到發生咗乜嘢事啦，邊到存在未審先判呢？佢仲話葉唔應該用美好嘅理由或者藉口去掩飾囉。

柯仔話無論係唔係個別事件，今次都凸顯咗教育局處理教材、教師失德等事嘅政策需要全面檢討，又希望學校唔好縱容、包庇類似事件涉事嘅教師。佢要求教育局嚴肅檢討事件，畀公眾1個交代之餘，同時都要檢討依家嘅教育政策，認真考慮將中國歷史科定為高中必修科咁話喎。