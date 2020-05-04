地政總署今查陶輝寓所　署長陳松青突調任食衞局

警務處助理警務處長陶輝被揭發涉嫌違規居住牌照屋，地政總署今日(4日)到陶輝寓所調查。此際地政總署突然出現高層人事變動，該署署長陳松青被調至食物及衞生局衞生科出任「主任(衞生)特別職務」，而地政總署署長一職則由該署原副署長(專業事務)慕容漢署任。

公務員事務局發言人回覆時稱，陳松青將於明日（5日）調任食物及衞生局出任主任（衞生）特別職務一職 ，協助抗疫工作。有關調任屬政務主任職系人員的正常安排，與近日傳媒有關警方高層的報道沒有絲毫關係。

根據政府電話簿資料，地政總署的人事資料顯示，陳松青為地政總署署長，但當點擊網頁上陳松青名字的超連結時，轉移到的網頁卻顯示慕容漢正出任地政總署的署任署長，而慕容漢原本的職位是地政總署副署長(專業事務)。而在政府電話簿中搜尋陳松青的名字，搜尋結果顯示陳松青現時的職位為食物及衞生局衞生科的「主任(衞生)特別職務」。

現時地政總署署長是市區重建局董事局的非執行董事。根據市區重建局網頁資料顯示，陳松青擁有香港中文大學理學士學位(主修物理)和香港科技大學工商管理碩士學位，他於1991年6月加入政務職系，並於2008年至2012年出任食物及衞生局副秘書長，及後於2012年至2017年出任發展局副秘書長。陳松青在2017年7月1日起出任地政總署署長。