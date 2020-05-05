確診孕婦流產機會微　無出現母嬰垂直傳播

迎接新生命為人父母最期待的事情，惟當懷孕或分娩遇上新冠肺炎，定必令孕婦焦慮萬分。有婦產科醫生引述國際最新調查數據指，380多名確診感染新冠肺炎的孕婦中，共有7名嬰兒同樣確診感染，另有4名嬰兒夭折，醫生認爲從數據推斷，新冠肺炎導致流產的機會非常微，而暫無證據顯示會出現母嬰垂直傳播，呼籲孕婦不必過於擔心，謹記保持社交距離、定期產檢、出門戴口罩等方法疫境自保。

婦產科專科醫生陳億仕指出，新冠肺炎全球肆虐，而孕婦普遍免疫力會下降，故更容易受感染，而35歲或以上的高齡產婦、 多胎妊娠、過度肥胖、患有肺部疾病或心臟病的孕婦更爲高危，需特別小心新冠狀病毒。他引述上月24日刊登於國際婦產科期刊的一篇調查，研究感染新冠肺炎的孕婦分娩情況。該調查截至上月19日，共訪問385名來至世界各地受感染的懷孕女性，當中內地孕婦佔最多，達46.5%，荷蘭孕婦佔27%，美國孕婦佔13%，意大利佔10%。

數據顯示，其中252人已分娩，共有7名嬰兒同樣確診感染新冠肺炎；有3個嬰兒出生前夭折，因其母親感染情況轉差；一名嬰兒出生後夭折，但與新冠狀病毒無關。另外，有報告顯示，有初生嬰兒在產後16小時口腔樣本呈陽性反應，而母親和嬰兒雙亡病例全球報告暫時只有一個，在伊朗發生。

陳續指，綜合上述數據推斷，新冠肺炎導致流產的機會非常微，且只有零星嬰兒夭折個案，故對嬰兒影響不算大。雖然數據顯示有多名新生兒確診感染新冠狀病毒，但母體的臍帶血、胎盤、羊水都呈陰性反應，難分辨是出生前或出生後受感染，故暫時仍未有定論新冠肺炎是否出現母嬰垂直傳播。

他留意到近日有不少孕婦因擔心疫情而不敢害怕外出做產檢，甚至出現產後抑鬱，擔心其他照顧者如陪月員是高風險人士。他呼籲孕婦不必過於擔心，可做好日常防疫措施，如保持社交距離、出門戴口罩、勤洗手、避開交通繁忙時間等自保抗疫，而產檢是必須定期檢查，建議孕婦如仍擔心，可考慮於低風險地區，如較少病人及人流較疏的地方進行產檢。