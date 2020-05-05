探射燈：6工廈研建公屋　議員促全速推展

工廈重建或改裝成本極高，誘因不足令投資者卻步。市建局曾兩度出手欲重建工廈，卻敵不過分散的業權和巨額賠償，擱置收場。只有3個位於大窩口、新蒲崗和柴灣，由房委會持有的工廠大廈成功分別改建為居屋和公屋。有議員認為政府應加快完成房委會餘下6幢工廈改建公屋的可行性研究，紓緩燃眉的房屋問題。

社區組織協會去年底邀請建築師和設計師，就房委會6座工廈的平面圖、土地用途，並參考建築條例，分析可行的改建用途。當中以九龍灣及火炭兩幢工廈發展潛力最大，適合改建為公屋。前者位處商貿地帶，地理位置和生活配套相對完善；後者鄰近新落成的駿洋邨，能產生協同效應，而葵涌兩幢工廈適合改為過渡性房屋。屯門的工廈位處工業區，不適宜改作住宅用途。另為補償收回荔枝角道臨時高爾夫球練習場，政府早年將深水埗工廈改為休憩用地，若再改作住宅用途需於區內尋找另一幅土地代替，難度較高。

身兼房委會委員的議員柯創盛指，房委會正就計劃進行研究，社區反應正面。他指，附近居民較關心改建需時多久，「怕一等又要等三五七年先拍板」；租戶則最關注賠償和安置問題。參考華廈邨的經驗，柯指活化成本高，他傾向支持重建，亦可善用地積比率，興建更多公屋單位。