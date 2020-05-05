旅業重挫拖累　服務業單季最大跌幅-37.8%

疫情影響香港大部分的經濟活動，今年首季與去年同期比較，本地生產總值中的服務輸出錄得達負百分之三十七點八的跌幅，是有紀錄以來最大的單季跌幅，服務輸入亦錄得負百分之廿五點四，當中均與旅遊業受挫有關。有立法會議員指，香港以服務業為主，要重啟旅遊業才能帶動經濟回升。

根據旅遊業議會的數字，反映外遊旅遊業狀況的印花收益，今年首季連跌三個月，三月份與去年同期比較，跌幅達至百分之九十五。在入境方面，今年首季總訪港旅客只有約三百四十八萬九千人次，較去年同期的一千八百二十四萬四千人次，減少約八成一。

議員姚思榮表示，今年首季香港旅遊業因疫情而陷入冰封狀態，無論本地遊、出境遊及入境遊均停頓；與旅遊相關的酒店、航空、零售及餐飲業等相關行業，無一不受影響，從服務業的經濟數據中亦反映出來。

姚指，過去政府以防疫抗疫為目標，較少從經濟角度考慮，然而香港近日持續多日零本土感染個案，傳染病專家亦認為可以逐步放寛禁聚令及停業令，重新開放部分場所，恢復本地經濟活動。而下一步就是如二○○三年沙士一疫後，推動本地遊帶動經濟。近日澳門宣布恢復與珠海通關，香港亦可視乎澳門通關後的情況，踏出第二步，即開放香港與澳門、珠海周邊地區的旅遊；若疫情受控，再開放上海及北京等個別城巿的旅遊，逐步重啟旅遊業。