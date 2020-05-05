失業率未見頂　裁員結業恐陸續有來

經濟與就業環環相扣，本港經濟處於衰退，就業市場亦難見樂觀。上月公布的失業率飆升至百分之四點二，升至逾九年高位。有零售業界僱員代表認為，由於全球疫情在短期內未必能退卻，經濟活動未能完全回復正常，失業率在兩、三個月內有機會升至沙士時八點五的高位。

市面近月出現結業潮，勞工市場則不斷傳出裁員潮，令人擔憂失業情況惡化；勞工及福利局局長羅致光曾預計，失業率在短期內有機會達到百分之五；而二○○三年沙士時，失業率更達百分之八點五的高位。香港百貨、商業僱員總會會務總幹事林志忠表示，自疫症以來，該行業大受打擊，業界的失業率已超過百分之六，相信未來會進一步攀升。

他又指，政府早前公布的「保就業」計劃，對本港就業情況「有啲幫助」，但始終消費行業倚重內需及旅客消費，即使本港疫情緩和，內需轉好，但全球疫情仍未退卻，由旅客帶動消費的情況可能最快都要在年尾才復見；而各行各業的情況亦需時改善，故認為整體失業率有機會在兩、三個月內大幅上升。

對於現正進行的最低工資檢討諮詢，林期望明年不會凍結或調低水平，因為領取最低工資的大部分都是基層，部分人在疫情時期已被迫放無薪假或減薪，而購買防疫物資亦花費不少，加上仍要面對日常支出，一旦最低工資凍結或下調，他們的收入減少，基層將大受影響。