東方日報A1：暴疫攬炒香港　經濟史上最傷

新冠肺炎疫情令香港經濟陷入深度衰退，本港今年首季本地生產總值（GDP）預測按年暴跌百分之八點九，按季亦大跌百分之五點三，為有紀錄以來最大跌幅。財政司司長陳茂波形容，本港經濟於出口、消費和投資開支三頭馬車「死咗火」，但認為本季經濟表現可望輕微改善，若全球疫情受控，今年底本港或可走出經濟衰退低谷。經濟學者估計，隨着「禁聚令」和「停業令」有望放寬，市民抑壓已久的消費需求得到滿足，本季經濟表現有望「U型」反彈，但不排除今年底天氣轉冷，疫情重臨，屆時經濟或再受壓。

政府統計處昨公布本港最新經濟表現數據，上季本地生產總值（GDP）預先估計數字較上年同期實質下跌百分之八點九，按季比較則下跌百分之五點三，屬連續第四個季度錄得按季經濟收縮；而上季GDP的按年及按季跌幅，亦是自一九七四年第一季統計期有紀錄以來錄得的最大跌幅。

本港經濟各主要組成部分方面，除政府消費開支於上季錄得升幅外，其餘均告下跌。其中，私人消費開支按年跌百分之十點二；本地固定資本形成總額（即投資開支）亦按年跌百分之十三點九；貨物出口按年跌百分之九點七；貨物進口亦按年跌百分之十點九；而服務輸出及輸入則分別按年暴跌百分之三十七點八和百分之二十五點四。

政府發言人指，今年首季GDP錄得歷史性跌幅，是由於新冠肺炎疫情威脅本地廣泛經濟活動，以及對區內供應鏈構成嚴重干擾所致，而隨着疫情在今年三月演變成全球大流行，對經濟影響更嚴重。上季私人消費開支跌幅急劇擴大，是受到政府為防控疫情而實施的社交距離限制措施，嚴重干擾與消費相關活動所致，加上勞工市場情況嚴峻亦對市民消費情緒造成沉重打擊。

發言人又指，展望未來，隨着疫情全球大流行導致環球經濟活動嚴重萎縮，本港出口表現短期內將顯著受壓，加上美國與內地經貿關係的發展、地緣政治緊張局勢及環球金融市場波動，亦須繼續關注。本港倘若疫情威脅持續，經濟活動短期內料仍欠佳。

陳茂波昨表示，受中美貿易戰、反修例衝擊和新冠肺炎疫情影響，本港經濟陷入深度衰退，而帶動本港經濟的三頭馬車，包括出口、私人消費和投資開支亦「死咗火」，錄得有紀錄以來最大跌幅。他強調，政府會繼續支援企業和打工仔，並刺激消費，相信今年第二季的經濟表現會轉趨穩定，並有輕微改善，但出口、國際旅遊及商界投資可能仍然受到影響。他指，假如稍後環球疫情能夠受控，估計本港經濟可於今年底逐步走出谷底。

浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，禁聚令和停業令本月有望放寬，市民數個月抑壓的消費需求得到滿足，預計私人消費表現有望反彈，而歐美疫情若在今年第二至第三季緩和，當地經濟好轉，消費需求增加，亦有助本港貨物出口，相信旅遊表現要待疫苗或治療辦法出現後才回復。

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