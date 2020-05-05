東涌婦放鸚鵡入微波爐　惹虐畜疑雲被網民聲討

昨日(4日)晚上10時許，東涌一名中年婦，於facebook上載數張照片，一隻黑色鸚鵡在微波爐內，其時微波爐內的燈亮起，屏幕上亦顯示出「剩餘時間」，貼文寫「加餸，紅燒乳鴿」。因畫面並非影片，故不能確定微波爐是否正在運作。

由於該貼文是任何用戶都可以看到的「地球POST」，1小時內即時引起網民強烈關注及瘋傳，逾千留言直斥「虐畜」，並將她即時「起底」。中年女主人見情況失控，恐有「玩大咗」之虞，除發帖澄清：「唔好意思，引起恐慌，嚇親大家，I'm so sorry！」惟眾網民皆質疑相片真偽。女主人再開直播，圖平息眾人怒火，並稱「事主」鸚鵡Oscar當時已經睡覺，而微波爐當時並沒有關門，她當時「覺得悶悶哋，天氣太熱，佢（鸚鵡）又唔食嘢，整啲嘢等佢玩下！」。

她在直播疑未能平息網民怒火，有人質疑她擁有多隻鸚鵡，只是用另一隻掩飾；亦有網民指其態度敷衍囂張，紛紛留言指「要報警」；女主人疑因被人電話騷擾，亦指要報警。女主人疑自招麻煩，被人留言責罵、甚至電話滋擾，她及後再連同鸚鵡Oscar現身直播中，並聲稱：「依家我畀人騷擾，我就落去（警署）報警，帶埋你落去一齊報警！」

今日(5日)凌晨1時許，女主人於facebook發文，附上的圖片顯示她帶同鸚鵡Oscar到東涌大嶼山北警署報案。

東網正就有關事件向警方查詢。