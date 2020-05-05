網民熱話：東涌公屋住戶晾衫架曬魚乾　臭味勁擾民

近日天朗氣清，不少人都外出透透氣兼曬太陽，實行「與陽光玩遊戲」，不過亦有人選擇把握機會，拿出物品晾曬。繼日前有人曬床褥後，再有網民分享樓上鄰居曬魚乾，發出臭味之餘，亦惹來不少昆蟲入屋，嚴重影響生活。

網民Poyee Tang前日(3日)在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」分享兩張照片，現場為東涌逸東邨。相中可見事主樓上住戶把大量魚乾掛在晾衫架下晾曬，數十條魚掛滿兩行晾衫架。發文者稱生活受到影響，「日日都有嘢飛入屋，又臭」，問網民有何方法「應對」。

有網民指驟眼看以為是「曬蝙蝠」或「陳年內衣」，亦有人「獻計」指，可出動水槍甚至用漂白水消毒，「買支水槍，等佢曬一世都唔乾」，「幫佢噴酒精消毒」，也有人笑言「攞碗白飯上去食」。有人認真指其行為已影響到其他住戶，應向管理處或房屋署投訴。有同樣遭遇的網民則分享經驗，指自己在窗口渠管發現一條「鹹魚」，「簡直黐線，嗰日廁所外牆都發現有條屍體，臭到我廚房廁所都有味！我以為隔離屋有人死咗。」

網民有話說

AR Ken：只需一把水槍

Law Wai Ming：以前試過樓上曬魚乾、肉乾。油滴落件衫度。又有蠅類入間屋。

Joey Cheng：同管理處投訴啦

Caih Uan DOng：我以為曬咗好多蝙蝠乾喺度添

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