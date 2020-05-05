林鄭盼內會自行糾正選主席　首要恢復國歌法二讀

立法會內務委員會(內會)至今仍未選出正副主席，立法會主席梁君彥昨(4日)終出招「剪布」，指已諮詢外間資深大律師意見，認為現任內會主席李慧琼有權有責以主席身份召開會議以處理重要及急切事務，行政長官林鄭月娥今早(5日)岀席行政會議前提到，支持外間法律意見，盼立法會能盡快自行糾正，並首次披露通過撥款條例草案後，首要就《國歌條例草案》和《商標修訂條例草案》恢復二讀。

林鄭指，立法會議員在香港面對困難的時候，應更好地履行職責，除財務委員會要加速審批工程外，由公民黨郭榮鏗主持的內會選主席的程序已超過半年，經過16次會議、30小時的討論仍未選出主席，令人深感遺憾。她說留意到梁君彥已尋求外間法律意見，當中建議現任內會主席李慧琼可處理內會一般事務，相信立法會能夠自行糾正相關問題，特區政府會等多數天。

她續稱，希望周五(8日)內會可順利召開，若會議出現法律爭拗，可尋求司法裁決，萬一會議出現治安問題，例如打鬥，會交由執法部門處理，希望這些情況都不會出現，呼籲部分立法會議員回頭是岸。又指立法會至少有7項法案已經完成法案委員會審議，當中《國歌條例草案》和《商標修訂條例草案》的法案委員會都已經提交審議報告，希望在通過撥款條例草案後，可審議上述兩條法案。

她又指，外間法律意見和立法會法律顧問意見有差異屬正常，如果意見不合心意就批評是不中肯或離地，亦有違香港一直尊重的精神。她認同外間法律意見指出，內會討論的議案與主席選舉不相關，而且予人基於政治理由故意拖延的感覺，相關的資深大律師亦認為李慧琼作為現任內會主席，有權有責可以處理內會事務，與政府過去的立場一致。