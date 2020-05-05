文憑試所有主科考畢　考生為防疫「封口」避交談

中學文憑試(DSE)踏入第2周，最後一科主科中文科的聆聽及綜合能力考核今早(5日)開考，考生入場前需通過多重健康審查，包括量體溫及交健康申報表等。有位於石硤尾的中學做足防疫措施，以保障考生及監考人員的安全。不少考生都提早到達試場，以適應環境，亦有考生作最後衝刺，翻看教材及溫習大綱。

東網記者今早到廠商會中學視察，發現該校於操場外，設置多個相距1米的等候區，並提供酒精搓手液供考生取用，又為考生多次量度體溫，以減低疫情傳播風險。有考生指不擔心防疫問題，表示盡力調整心態，發揮最好狀態。

考生Ken指自己習慣提早到試場，避免太趕急，並可預留時間適應環境及調整心態。他指今年文憑試考期多番變動，肯定會影響考生心情，但只能隨遇而安，盡量做到最好。他認為試場的防疫措施做得不俗，令考生有足夠安全感以應付考試。

另一考生黃同學指，因無朋友在同一試場考試，故試後不會與他人討論，不擔心傳染問題。對於即將進入試場，他直言「無謂太緊張，搞到影響考試表現」，並指會以平常心應試，「呢一刻都溫唔到好多」。